Показали сутність диктатора: у Польщі встановили скульптуру Путіна у вигляді статевого органа

У центрі Варшави 9 травня встановили красномовну скульптуру російського диктатора Владіміра Путіна. Литовський митець Мартінас Гаубас зобразив кремлівського правителя у вигляді чоловічого статевого органу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euromaidan-Warszawa.

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У Польщі встановили красномовну скульптуру Путіна

У мережі повідомили, що активісти хотіли зірвати "побєдобєсіє" росіян та нагадати, ким дійсно є російський президент Владімір Путін – диктатором та загарбником.

Замість пафосу й квітів – правда в обличчя: геноцид українців, наймасштабніша війна сучасності й Путін – обличчя зла,

– наголосили у мережі.

У Польщі встановили скульптуру у вигляді статевого органа: дивіться відео

Крім того, протестувальники також зустріли російського посла, який покладав квіти до пам'ятника радянським солдатам у Варшаві. Активісти називали росіян "терористами", а біля монумента протестувальники влаштували перформанс.

Так, активісти, вимазані штучною кров'ю, лежали на закривавлених простирадлах і стискали в руках такі ж закривавлені дитячі іграшки.

До слова, в Естонії музей на кордоні з Росією вивісив плакат, який ставить Путіна в один ряд із Гітлером.