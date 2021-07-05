Даже небольшого анонса оказалось достаточно, чтобы в заочный спор с Путиным ввязался лично Президент Украины Владимир Зеленский. В чем не откажешь одиозному соседскому президенту, так это в умении навязать нам собственную повестку. Украинское общество живет, беспрестанно оглядываясь на Кремль и кремлевские провокации.

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Путин повсюду

Стоит Путину заикнуться о родстве украинцев с россиянами, и наш сознательный соотечественник считает своим долгом немедленно отреагировать и опровергнуть озвученное в Москве. Хотя, казалось бы, очередную реплику ВВП можно просто проигнорировать.

Стоит Путину заявить, что советско-немецкая война 1941 – 1945 годов была бы выиграна и без Украины, и наши патриоты принимаются с жаром рассуждать об украинском вкладе в победу. Хотя в обычных условиях эти же люди не придают особого значения победному культу.

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Стоит Путину отправиться на встречу с Байденом, и отечественные эксперты начинают придирчиво анализировать путинские высказывания, жесты и даже мимику. Хотя столь пристальное внимание плохо согласуется с декларативным презрением к российскому лидеру.

По сути, Владимир Владимирович превратился в культового украинского героя: отрицательного, но от этого не менее вездесущего. Незримое присутствие ВВП в нашем обществе ощущается постоянно, включая явно неуместные ситуации. Почти как в советском анекдоте времен ленинского юбилея: "Молодоженам предлагают трехспальную кровать "Ленин с нами".

Оставаясь с нами, кремлевский вождь снабжает Украину аргументами на все случаи жизни. "А то Путин нападет!" – так у нас обосновывают нежелательность антиправительственных выступлений. "А то Путин придет защищать русскоязычных!" – так подчеркивают необходимость форсированной украинизации. "А то Путин воспользуется отталкивающей информационной картинкой!" – так принято вразумлять радикальных активистов, ведущих себя неподобающим образом.

Насколько оправдан подобный подход?

Конечно, полностью забыть о российском президенте не позволяет продолжающееся военное противостояние. Но это не означает, что ВВП должен занимать в нашей жизни больше места, чем того требует внешняя политика Украины. Превращая Владимира Владимировича в неотъемлемый элемент внутриукраинской повестки – пусть и со знаком минус – мы невольно подчеркиваем собственную ментальную зависимость от северного соседа.

Настоящий разрыв с Москвой – это не действовать назло Путину, а уметь абстрагироваться от Путина. Не придавать решающего значения сказанному в Кремле. Разбираться с нашими внутренними проблемами и противоречиями, забыв об РФ. Договариваться друг с другом, не ссылаясь на российского лидера и его взгляды.

Правые и левые. Реформаторы и консерваторы. Либералы и радикалы. Украиноязычные и русскоязычные. Оппозиционеры и сторонники действующей власти. Каждая из перечисленных пар должна найти определенный модус вивенди в рамках независимого украинского государства. Но Владимир Владимирович в этом деликатном деле – такой же третий лишний, как Владимир Ильич в постели советских молодоженов.