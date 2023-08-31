Шикують, не знаючи меж: діти російської "еліти" відпочивають у Європі, попри санкції
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Поки Захід намагається вводити санкції проти російських представників влади й олігархів, діти так званої російської "еліти" ні в чому собі не відмовляють і навіть відвідують дорогі курорти Європи. Так, на одному з них помітили доньку підсанкційного російського олігарха Андрєя Скоча – Варвару.
Компанію дівчині склад ніхто інший, як син віцепрем'єра країни-агресорки Євгеній Мантуров. Його батько також перебуває під санкціями країн Заходу.
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Діти підсанкційних росіян шикують в Європі
Варто зазначити, що 21-річна Варвара Скоч стала наймолодшим російським мільярдером згідно з нещодавнім рейтингом Forbes. Маючи статки, оцінені у 2,3 мільярда євро, вона досягла значного фінансового успіху в надзвичайно молодому віці.
Варвара також є донькою відомого олігарха і депутата держдуми від "Єдиної Росії" – Андрєя Скоча. Він також визнаний соратником російського диктатора Владіміра Путіна. Однак варто зазначити, що і батько, і донька потрапили під санкції США.
Попри торговельно-економічні обмеження, Варвара продовжує вести розкішний спосіб життя. Наразі дівчина перебуває у романтичних стосунках із 25-річним Євгенієм Мантуровим, батько якого обіймає посаду віцепрем'єра Росії й також перебуває під санкціями.
Після початку повномасштабної війни в Україні, донька олігарха і син віцепрем'єра насолоджувалися гірськолижною поїздкою до Швейцарії та пляжним відпочинком на Сейшельських островах.
Варвара Скоч і Євгеній Мантуров шикують, перебуваючи під санкціями Заходу / Фото Bild
Згідно з нещодавнім звітом Forbes, кількість доларових мільярдерів у Росії зросла до семи. Це безпрецедентне зростання можна пояснити чинними економічними санкціями, які змусили російських олігархів стратегічно передавати свої статки членам родини або особам, яким вони довіряють.
Санкції проти Росії: останні новини
- Нещодавно Сполучені Штати запровадили санкції проти відомих російських олігархів Міхаіла Фрідмана та Пітера Авена. За попередніми даними, після початку широкомасштабного вторгнення ці обидві особи шукали притулку по світу, втікши з Росії.
- Також Італія оголосила про призупинення видачі "золотих" віз для заможних осіб з Росії та Білорусі. Ці візи, які дозволяли інвесторам отримати посвідку на проживання в країні, зараз призупинено, що є неприємною новиною для російської спільноти.
- Водночас очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що вона розчарована санкціями проти Росії. За її словами, вони не дають того ефекту, на який очікували на Заході.