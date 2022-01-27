Вас сильно не люблять, – російський політик сказав, чи хочуть росіяни війни з Україною
Джерело:24 канал
Володимир Путін залякує світ новим можливим наступом на Україну. Насправді росіяни не хочуть нової агресії. Однак те, що українців дуже не люблять – факт.
Велику роль у цьому відіграла російська пропаганда. Таку думку висловив російський політик Леонід Гозман в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
До теми У Росії є багато інструментів, – аналітикиня припустила, до чого ще може вдатись Путін
"Вас сильно не люблять. Пропаганда, звісно, попрацювала дуже добре в цьому сенсі", – зазначив він.
Гозман: Хочуть перемоги
За його словами, війни люди не хочуть. Інша справа – хочуть перемоги і капітуляції.
Брехня про Другу світову війну створила враження, як про якесь свято. Мовляв, наші "катюші", а тепер гіперзвукові ракети стріляють, потім нас зустрічають з квітами, потім парад перемоги і все прекрасно,
– пояснив політик.
Водночас він зауважив, що є небагато росіян, які з самого початку засуджували агресію проти України. "Коли окупували Крим, було менше ніж 1% людей, які вважали це злочином", – наголосив Гозман.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Гозман в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Можливий новий наступ Росії: останні новини
- Генсек НАТО закликав Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови.
- Секретар РНБО Олексій Данілов закликав партнерів не панікувати з приводу можливого нового вторгнення Росії, а допомагати нам.
- Кремль лякає, що, мовляв, надасть зброю бойовикам. Однак СБУ викрила, що Росія вже це робить, в чому Україна не сумнівалася.