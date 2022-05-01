"У вас є гарант – ЗСУ": Братчук пояснив, чому придністровці тікають до Одеси

Після провокацій у Придністров’ї мешканці звідти почали втікати в Молдову чи навіть Одесу. Вони зізнаються, що в нас безпечніше, бо є гарант – Збройні Сили України.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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Братчук каже, що багато придністровців після провокацій почали втікати. Частина – до Молдови, а частина – до Одеси.

Люди зізнаються, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють – те, що там відбувається, це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України,

– пояснив речник.

Братчук каже, що, зокрема, озвучуються “плани” про десант тощо. “Якщо Росія дійсно захоче висадити десант у Придністров'ї, то вони летітимуть над територією України, наші ЗСУ збиватимуть військові літаки”, – додав він.

Сергій Братчук про провокації у Придністров'ї та обстріли Одеси:



Що відбувається у Придністров'ї: останні новини

25 та 26 квітня на території псевдореспубліки Придністров'я пролунали вибухи, у яких там почали шукати "український слід".

Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що у Молдові немає боєздатної армії. Тим часом уже понад 10 країн світу рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я.

Наші Збройні Сили контролюють кордон із Придністров'ям, однак зараз зберігається висока ймовірність авіаударів з Чорного моря зокрема по території квазіреспубліки, щоб звинуватити у цьому Україну.

Росіяни надрукували тираж газети "Приднестровье", датованої 2 травня, у якій є нібито офіційне звернення мешканців Придністров'я до Володимира Путіна з проханням захистити їх від нападу ЗСУ. Але розголос цієї інформації зламав плани ворога.

Відео до теми – у Придністров’ї вже підготували звернення до Путіна на 2 травня

На офіційному рівні Придністров'я визнане територією російської окупації. Саме таке рішення щодо регіону прийняла Парламентська Асамблея Ради Європи. Вже кілька років уряд Молдови вимагає від Росії вивести з Лівого берега Дністра свої війська, але окупанти вдавали, що не чують цих закликів.