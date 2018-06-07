Вас прослуховують: як додатки отримують доступ до ваших приватних розмов

Деякі додатки надсилають запити на доступ до мікрофону на вашому смартфоні. Хоча розробники й запевняють, що всі голосові команди лише обробляються на сервері та не передаються стороннім особам, але це не зовсім так.

Про це йдеться на сайті "ІТ Новости".

Читайте також: Кібербезпека України досягла європейського рівня, – Олександр Турчинов

Експерти із фірми Asterix заявляють, що є додатки, у яких величезна кількість слів-маркерів, вони приховано активують програму для прослуховування. Слова-маркери використовуються для виклику голосових помічників, це можуть бути фрази "Привіт, Siri" та "Окей, Google", проте в інших додатках подібних слів може бути тисячі.

Журналіст Vice перевірив здогадки експертів Asterix. Він упродовж п'яти днів вимовляв різні фрази, які могли б активувати мікрофон в додатках. Він помітив слова-маркери, які пов'язані з сорочками і навчальними закладами, так як в стрічці новин журналіста стали рекламуватися магазини одягу та різні навчальні заклади.

У Vice впевнені, що компанії прослуховують користувачів з метою таргетування реклами, в іншому випадку дана інформація не становить цінності.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.