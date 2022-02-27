На ваших руках кров, ви – вбивці дітей, – командир Морської охорони звернувся до кораблів РФ

Командир корабля Морської охорони Державної прикордонної служби України 26 лютого звернувся до російських суден і військових кораблів.

Український офіцер зазначив, що вони продовжують чинити акти збройної агресії проти суверенної держави. Про це поінформували у ДПСУ.

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На ваших руках кров безневинних українських громадян. Ви – вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом. Ваші злочини не мають терміну давності,

– сказав командир нашого корабля.

Водночас вимагав у російських загарбників припинити агресію проти України, а також порушення міжнародного морського права.

Офіцер звернувся до інших суден у Чорному морі

Окрім цього, командир українського корабля звернувся до капітанів усіх суден, які перебувають в Чорному морі.

Увага всім суднам! Російські військові кораблі вчиняють терористичні дії щодо цивільних суден, які здійснюють мирне плавання в територіальних водах виключної (морської) економічної зони України,

– додав офіцер.

Командир українського корабля передав повідомлення трьома мовами по каналу зв'язку та безпеки міжнародної морської частоти.

ДПСУ разом зі Збройними Силами України, Національною гвардією, складовими сектору безпеки й оборони та українським народом продовжують протидіяти ворогу всіма наявними силами та способами.Закликаємо світову спільноту допомагати Україні у нашій відчайдушній боротьбі проти розв'язаного Росією кровопролиття, з-поміж іншого заборонивши суднам під прапором країни-агресорки заходити в порти всіх країн світу.

Командир Морської охорони звернувся до кораблів Росії: слухайте запис