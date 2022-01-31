Вашингтон розглядає Берлін як "ненадійного партнера" через позицію щодо України, – ЗМІ

США не до вподоби позиція Німеччини, яка категорично проти постачання озброєння Україні. Ба більше, за інформацієї ЗМІ, у Вашингтоні після цього називають Берлін "ненадійним партнером".

Як пишуть німецькі ЗМІ, посол Німеччини у США Емілі Хабер відправила конфіденційне повідомлення в МЗС Німеччини. Дипломатка повідомила, що Німеччину роглядають у Сполучених Штатах як "ненадійного партнера".

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Німецький уряд уповільнює введення санкцій проти Росії

Причина такою позиції – стриманість німецького уряду щодо кризи в Україні. Адже, за інформацією Spiegel, Берлін уповільнює введення санкцій проти Росії, а також блокує постачання зброї Києву.

У Вашингтоні це пояснюють "газовим аспектом"

У Вашингтоні вважають, що німці діють так через бажання отримувати від Росії дешевий газ. Представники Республіканської партії ще більш різкі у висловлюваннях – вони використовували фразу, що "Берлін перебуває в ліжку з Путіним".

Поки є незрозумілим ставлення Шольца до Росії

Наразі, пишуть ЗМІ, незрозумілим є ставлення нового німецького канцлера Олафа Шольца до Росії. За попередньою інформацією, 31 січня збереться керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини, аби сформувати свою політику щодо Східної Європи.

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Скандальні заяви Німеччини щодо протистояння Росії та України:

У Німеччині виключають постачання летальної зброї Україні.

В німецькому уряді неодноразово наголошували, що кризу у відносинах з Росією можна вирішити лише дипломатичним шляхом.

Політику уряду підтримують і пересічні німці. За те, щоб не постачати зброю Україні, виступив 61% опитаних громадян.

Нещодавно у Берліні вирішили начебто дати сигнал про те, що Німеччина з Україною. Глава МЗС Анналена Бербок заявила, що українцям передадуть 5 тисяч захисних шоломів.

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