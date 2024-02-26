Трагедія перед ізраїльським посольством: чоловік підпалив себе у Вашингтоні

У неділю, 25 лютого, невідомий чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Його доставили у лікарню в критичному стані.

За словами представника ізраїльського посольства, чоловік був їм незнайомим. За інформацією від ЗМІ, це був протест проти війни між ХАМАС та Ізраїлем.

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Подробиці інциденту у Вашингтоні

Рятувальники прибули на місце події після телефонного дзвінка, яким їх повідомили про самопідпал чоловіка біля ізраїльського дипломатичного представництва у Вашингтоні.

Прибувши на місце екстрені служби виявили, що пожежу вже ліквідовано співробітниками секретної служби, які відповідають за безпеку посольства.

Представник пожежної служби повідомив, що постраждалого доставили в місцеву лікарню з "важкими травмами, несумісними з життям".

За інформацією від CNN, у Повітряних силах США підтвердили, що підпалив себе військовослужбовець ВПС США.

На відео інциденту, отриманому та розглянутому CNN, чоловік представляється як Аарон Бушнелл і повідомляє, що він більше не збирається бути учасником геноциду. Також він додав, що те, що він збирається зробити, є мінімальним у порівнянні зі стражданнями палестинців.

Інші самопідпали на знак протесту