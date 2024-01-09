У захисну огорожу біля КПП Білого дому у Вашингтоні врізався позашляховик. Водія оперативно затримали.

Прохід найближчою стороною вулиці довелося на деякий час перекрити.

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Подробиці інциденту

О 18:00 за місцевим часом водій зіткнувся з зовнішніми воротами Білого дому. Про це повідомив представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі.

На кадрах з місця події видно щось схоже на сріблястий або сірий Cadillac Escalade із номерами Virginia. Поки транспорт не забрали з місця ДТП, рух на вулиці був ускладнений.

Автомобіль врізався у ворота Білого дому: дивіться відео

Президента Байдена не було у Білому домі під час аварії.

Відомо, що водія затримали. Офіційно у Білому домі поки що не надали жодної інформації про нього і незрозуміло, чи будуть пред'явлені будь-які звинувачення.

Співробітники правоохоронних органів, поінформовані про інцидент, повідомили CBS News, що водієм був чоловік, який, ймовірно, має проблеми з психічним здоров'ям, однак він не несе загрози. За словами офіцерів, після ув'язнення він перебуває під наглядом.

Відомо, що водій досі перебуває під вартою, а розслідування триває.

Це вже не перша подібна подія