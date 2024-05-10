Помер киянин, який після "прильоту" героїчно сів в палаюче авто, щоб врятувати сусідні

У Києві помер місцевий житель, який відзначився героїчним вчинком наприкінці грудня 2023 року. Після обстрілу окупантами столиці, він сів за кермо автомобіля, який палав, щоб від'їхати і врятувати чужі машини.

Про це стало відомо у четвер, 9 травня. Про його смерть повідомив фотокореспондент Сергій Нужненко на своєму акаунті в соціальній мережі Х.

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Помер Василь Андрійович, який проявив героїзм під час ракетної атаки на Київ

Стало відомо, що пішов із життя Василь Андрійович, який у грудні 2023 року відзначився своєю хоробрістю. Саме він після обстрілу росіянами столиці, сів за кермо автомобіля, який палав, щоб від'їхати і врятувати поруч стоячі машини.

Пам'ятаєте Василя Андрійовича, який врятував інші автівки, коли відігнав свою палаючу після "прильоту"? Василь Андрійович помер. Інсульт. Пом'яніть пана Василя незлим тихим словом,

– написав Нужненко.

Зазначимо, що за свій вчинок киянин отримав нагороду від поліції.

Василь Андрійович за кермом палаючого авто: дивіться відео

Що відомо про інцидент