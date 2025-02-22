У Херсоні помер військовослужбовець з Прикарпаття Василь Гавриш

У Херсоні помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Гавриш. Захиснику було 42 роки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Обертинської селищної ради.

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Загибель Василя Гавриша з Прикарпаття

Так, Василь Гавриш народився 31 грудня 1982 року та проживав у селищі Обертин. Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України 18 грудня 2023 року.

Василь служив старшим водієм-гранатометником 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 2 батальйону берегової оборони 150 окремої механізованої бригади (з 2025 року – 40 окрема бригада берегової охорони).

Захисник пройшов бої у найгарячіших точках на Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

"Висловлюємо щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна та світла памʼять військовослужбовцю Василю. Нехай спочиває у мирі Господнім", – йдеться у дописі.

Василь Гавриш загинув у Херсоні / фото Обертинська сільська рада

У чоловіка вдома залишилася мама, сини та брати. Про зустріч Героя та чин похорону буде відомо додатково.

Додамо, нещодавно стало відомо про загибель 37-річного жителя Дніпропетровщини Максима Лебедя. Чоловік служив у лавах 98-го окремого батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони. До повномасштабного вторгнення Максим був ювеліром.