Суд скасував домашній арешт: Лозинського беруть під варту

Колишньому заступникові міністра розвитку громад та територій змінили запобіжний засіб. Власне, йдеться, ймовірно, про Василя Лозинського, якого суд відправив під варту. До того експосадовець декілька тижнів перебував під домашнім арештом.

Зауважимо, що під цілодобовий домашній арешт Лозинський відправився 24 січня, а от 17 лютого стало відомо, що він перебуває під вартою. До речі, відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

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У чому підозрюють ексчиновника

Відомо, що ВАКС декілька тижнів розглядав апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту щодо рішення від 24 січня 2023 року про домашній арешт колишнього посадовця.

Окрім того, заакцентуємо, що колишнього заступника міністра підозрюють в тому, що він незаконно заволодів 400 тисячами доларів.

Експосадовець підозрюється в одержанні 400 тисяч доларів неправомірної вигоди від організованої групи за забезпечення підписання прямих договорів щодо придбання обладнання та матеріалів для держпідприємства за завищеними цінами,

– йдеться у повідомленні ВАКС.

Водночас зазначимо, що слідство відбувається за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про вимагання неправомірної винагороди за попередньою змовою з іншими людьми. Якщо провину посадовця доведуть, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Хто очолює Антикорупційний суд

Колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту – себто ексчиновника – без задоволення, прийнявши рішення на користь скарги прокурора. Однак в експосадовця все ще залишається можливість внесення застави у розмірі 50 236 000 гривень.

Слід до цієї теми згадати, що не так давно – а саме 14 лютого – новою головою Вищого антикорупційного суду стала Віра Михайленко. До того вона була суддею ВАКС і повторно закрила скандальну справу "Роттердам+" у 2021 році.

Також Михайленко була однією з тих суддів, що не дозволили вивести справу щодо ТЕЦ Дубневичів з-під юрисдикції ВАКС.