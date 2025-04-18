Постпред Росії в ООН Небензя назвав припинення вогню в Україні нереалістичним
- Постійний представник Росії в ООН заявив, що припинення вогню в Україні наразі є нереалістичним.
- Василь Небензя звинуватив Україну у порушенні домовленостей про удари по енергетичній інфраструктурі.
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив під час брифінгу, що припинення вогню в Україні наразі є нереалістичним на тлі нинішніх обставин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Небензя звинуватив Україну
Російський дипломат вкотре звинуватив Україну, заявивши, що припиненню вогню перешкоджає нібито порушення Києвом мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, про що домовилися в Ер-Ріяді.
У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною,
– заявив він.
За його словами, за нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто "нереалістично на цьому етапі".
Нагадаємо, раніше він заявляв, що припинення вогню та замороження військових дій не є гарантіями врегулювання "конфлікту", а нові домовленості щодо України мають бути реалізовані новою владою Києва після виборів.
Також на засіданні Радбезу ООН росіянин висунув вимогу, аби Україна стала демілітаризованою і нейтральною державою, що не входить до жодних блоків та альянсів, зокрема насамперед НАТО.