"Помер, не як герой Голлівуду": волонтерка Мазурчук оскандалилась заявами про страту бійця

Вночі 12 квітня українців ошелешила історія з черговою стратою українського військового. Однак все ж не всі люди розуміють, яка ж насправді ця історія кричуща.

Київська волонтерка та пресофіцерка полку "Дніпро-1" Василіса Мазурчук оскандалилась цинічними заявами в бік страченого українського воїна. Через хвилю хейту допис Мазурчук таки видалила.

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Що обурило українців

Після того, як жахлива історія набула розголосу, волонтерка вирішила прокоментувати ситуацію. Жінка, замість того, аби поспівчувати, почала цькувати загибель військового.

Волонтерка почала докоряти воїну за те, що в останні миті свого життя він благав окупантів зупинитись російською мовою. Ба більше, Мазурчук почала ділити загиблих героїв на добрих і поганих. Вона порівняла страченого бійця із Олександром Мацієвським, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні".

Мазурчук наголосила, що Мацієвський помер гідною смертю, а український солдат, якому відрізали голову – ні.

Краще як Воллес у "Хороброму серці" – "нескореним", ніж верещати їхньою мовою – "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність. Бо на війні уникнути загибелі інколи дуже важко,

– видала героїня скандалу.



Видалений пост Мазурчук / Скриншот

Далі вона пояснила, що, на її думку, немає сенсу "просити у нелюда не вбивати, щоб не було боляче". Каже, що "вони завжди зроблять навпаки".

Звісно після таких заяв на жінку виправдано полилась хвиля хейту, критики та бруду. Українці не дозволять паплюжити честь і гідність тих, хто віддає життя за мир в Україні.

Вибачення не було

Згодом Мазурчук опублікувала ще один пост, у якому зазначила, що просити вибачення за такі цинічні заяви не збирається. Ба більше, вона звинуватила українців у тому, що вони "криво читають" й заявила, нібито не висміювала загибель бійця.

"Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць – немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі. Тільки так. Шкода, що хтось зрозумів це як привід до цькування", – йдеться у повідомленні.

Однак виправдатись жінці не вдалось – її й далі кенселять у соцмережах та змушують перепросити за сказані слова.

Волонтерці пояснили, що вона не має права вчити бійців, як їм поводитися на страті, зокрема з якими словами помирати.

"У цій країні солдат може тільки загинути так, щоб усім подобалось, інакше недостатньо воюєш, не там воюєш, не з тою мотивацією воюєш", – написала військовослужбовиця Марічка Іскровська.

Усе, що відомо про страту полоненого українського військового – читайте у матеріалі 24 Каналу.