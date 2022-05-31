У Василівці окупанти не випускають населення: можуть використати їх як живий щит

На Запоріжжі, у Василівці, росіяни стягують свої війська. Можливо, вони підуть у наступ.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгин LIVE", повідомляє 24 канал.

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"До того ж у Василівці багато мирних мешканців. Росіяни нікого не випускають. Схоже, що вони намагаються використати людей як живий щит", – сказав Арестович.

Поразка окупантів

За словами радника, на Запорізькому напрямку в Гуляйполі, Оріхові та Пологах росіяни намагались наступати. Українці вчергове збили Су-25. З авіацією окупанти не мають успіхів.

Вибух у Мелітополі

Вранці 30 травня у центрі Мелітополя, що на Запоріжжі, пролунав вибух. Інцидент трапився у районі, де розташовується фейкова військово-цивільна адміністрація колаборантів. Також там є будинок "губернатора" та зрадника Євгена Балицького.

Відомо, що є поранені. Зокрема, серед них може бути племінниця гауляйтера Євгенія Зайцева. Однією з причин вибухів міг бути замах на Балицького. Згодом російські вбивці почали стягувати свою військову техніку до центру Мелітополя.

Законний мер Іван Федоров вважає, що окупанти можуть ліквідовувати колаборантів, які їм не догодили. Проте міський голова наголосив, що у місті діють сили спротиву.

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Спротив на Запоріжжі

Російські вбивці окупували Мелітополь, але мешканці досі продовжують виходити на мітинги проти загарбників. Востаннє це відбулось 29 травня. Напередодні акції по місту розповсюджували листівки із закликом протестувати. Мелітопольці взяли українську символіку та навіть заспівали гімн.

Окупанти тероризують людей

Загарбники вдерлися зі зброєю до Таврійського державного агротехнологічного університету та Мелітопольського педагогічного університету. Вони погрожували працівникам установ.

Росіяни вимагали, що навчальні заклади повинні "об'єднатися", а викладачі мають написати заяву, щоб перейти до об'єднаного університету. Іншим варіантом є звільнення. Є інформація, що очолити "новий виш" мав би колишній викладач.

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