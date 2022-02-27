У Василькові повністю зруйновано ПТУ бомбардуванням

Окупанти нищить житлові квартали Василькова. Там тривають бомбардування та обстріли. Відомо, що ворог повністю знищив ПТУ.

У мережі показали відео, як окупанти ркетами та бомбардуванням руйнують житлові будинки та важливу інфраструктуру.

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Раніше біля Василькова внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі КЛО. Інформації про постраждалих немає, проте в ДСНС запевняють, що загрози для людей немає.

Тепер місцеві розповіли, що бомбардування зруйновано ПТУ у Василькові. До того ж, досі триває пожежа на нафтобазі.



Додамо, що нафтобаза мережі КЛО спалахнула ще вночі. "Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом", – повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

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