Рада звільнила Василя Малюка з посади керівника СБУ

Верховна Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Раніше Комітет Ради з другої спроби зміг проголосувати за відповідне рішення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.

Що відомо про голосування?

У вівторок, 13 січня, у Верховній Раді відбулося голосування під час якого депутати підтримали звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

"За" проголосували 235 депутатів.

Раніше, Комітет Ради не зміг відразу проголосувати за звільнення Малюка з посади. Лише з другої спроби рішення підтримали 12 нардепів.

Тепер колишній очільник СБУ залишиться у системі та продовжить працювати над тим, щоб знищувати ворога. Тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ буде Євген Хмара.

Що відомо про кадрові призначення Зеленського?