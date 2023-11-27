Вирушив до Кобзона: у Росії раптово помер віцепрезидент Сбербанку

У країні-агресорці продовжують загадково помирати топ-чиновники. Така неприємність сталася зі старшим віцепрезидентом провідного банку Ніколаєм Васєвим.

Чоловіку було усього 42 роки.

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"Інфаркт міокарда"

Про смерть Васєва повідомили у Сбербанку. Там зазначили, що старший віцепрезидент компанії несподівано помер 27 листопада внаслідок серцевого нападу, інфаркту мікорарда.

: Сбербанк – найбільший російський банк. Він цілковито перебуває під контролем Кремля, який має від того великий прибуток. США, ЄС та Велика Британія ввели проти цієї фінустанови санкції ще у перший рік війни.

Водночас російські ЗМІ відзначають загадковість смерті, оскільки Васєву було лише 42 роки.

Не так давно у Росії помер топ-нафтовик

Васєв пропрацював у Сбербанку понад 12 років. Він став віцепрезидентом у 2020 році.

24 жовтня у власному будинку у Срібному Бору дивно помер Володимир Некрасов – голова ради директорів "Лукойлу". Як офіційну причину смерті зазначили гостру серцеву недостатність. Відомо, що покійний пропрацював у нафтогазовій галузі понад 50 років

Померли ще тиждень тому

За останній рік у Росії померли понад 40 топ-менеджерів. Зокрема, Некрасов – третій топменеджер "Лукойлу", який помер за 1,5 року.

У країні-агресорці загадково вирушають на концерт Кобзона не лише топ-менеджери, але й топ-військові. Так, нещодавно стало відомо про дивну смерть колишнього командувача 6-ю армією ВПС і ППО Росії Владіміра Свірідова. Його разом із дружиною знайшли мертвими у власному будинку.