Ватажкам бойовиків на Донбасі вручили партійні квитки "Єдиної Росії"

Лідери адміністрацій так званих республік Донбасу отримали партійні квитки від "Єдиної Росії". Документи про приналежність до прокремлівської політсили вручили Леоніду Пасічнику та Денисові Пушиліну.

Видав партквитки очільникам адміністрацій бойовиків на окупованих територіях Луганщини та Донеччини голова партії "Єдина Росія", колишній президент та прем'єр держави-агресорки Дмитро Медведєв.

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Бойовикам дали російські партквитки

Вручення документа про приналежність до "Єдиної Росії"відбулося 4 грудня.

Партквитки кремлівської політсили видали главам бойовиків на Донбасі – Леонідові Пасічнику та Денисові Пушиліну. Крім того, їх отримали й деякі глави регіонів та депутати Держдуми Росії.

Церемонія вручення партквитків відбулася перед відкриттям третього, завершального етапу з'їзду "Єдиної Росії". На ньому планують переобрати керівні та центральні органи політсили.

"Вступ" людей з окупованих територій до партії Путіна

Днями у Держдумі повідомили, що на території окупованого Донбасу сотня жителів вступила до "Єдиної Росії".

У міністерстві закордонних справ Україні вважають, що Москва намагається витиснути максимум з силового захоплення. Крім того, Кремль рятує рейтинги після катастрофи з пандемією та через тотальне обмеження прав та свобод людини.

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