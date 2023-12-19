Ватикан дозволить благословляти одностатеві пари: що зміниться для ЛГБТ

Католицька церква досі не визнає ЛББТ-пари. Проте останнім часом потроху рухається в бік лібералізації свого ставлення.

3 жовтня Папа Римський говорив, що церква може почати благословляти одностатеві пари і він начебто готовий до того. Та все ж ЛГБТ не матимуть права на шлюб, бо церква вважає його зв'язком тільки між чоловіком і жінкою.

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Що означає благословення для ЛГБТ

Папа Римський Франциск схвалив декларацію про пастирське значення благословень. Це означає, що католицька церква буде благословляти тих, хто "не живе за нормами християнської моральної доктрини, але смиренно просить бути благословенними".

Чи можуть одностатеві пари вінчатися

Утім, таке благословення не означає ані шлюбу, ані вінчання. У "вічному вченні Церкви про шлюб" немає місця для ЛГБТ, і благословення для них не має бути навіть віддалено схожим на шлюбні ритуали.

Вчення про шлюб не змінюється, благословення не означає схвалення союзу,

– пишуть у Ватикані.

Там називають ЛГБТ-пари "нерегулярними" і їм дозволено хіба що "спонтанні благословення, які більше схожі на жести народної побожності".

У документі церкви приділено багато уваги тому, щоб молитви і жести під час благословення ніяк не нагадували шлюбні і не було "плутанини". Мовляв, не варто плутати те, що є шлюбом, і те, що йому суперечить.

Чому тоді дозволили благословення, якщо не визнають шлюб

Ватикан трактує благословення як прохання в Бога про допомогу.

Хоча (ЛГБТ, – 24 Канал) і перебувають у союзі, який жодним чином не можна порівняти з шлюбом, вони бажають довірити себе Господу і його милосердю, закликати його про допомогу, щоб бути скерованими до кращого розуміння його задуму любові та істини,

– ідеться в поясненні.

Через можливу "плутанину" благословення ніколи не буде виконуватися одночасно з цивільними обрядами вінчання. Але його можна отримати під час відвідування святині, зустріч зі священником, молитви. Таким чином Ватикан прагне убезпечити своїх священників від можливого скандалу, якщо вони випадково визнають шлюбом ЛГБТ-союз.

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