У Ватикані готові посприяти проведенню переговорів між Україною та Росією

Резиденція Папи Римського готова посприяти проведенню переговорів між Україною та Росією. Проте для цього потрібне запрошення від обох сторін.

Про це заявив секретар Ватикану з міжнародних відносин з державами Річард Ґаллахер під час брифінгу з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою. Відео із зустрічі опублікували на сторінці МЗС України у фейсбуці.

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Попередні спроби зазнавали невдачі, зазначив католицький дипломат, але «віра в Бога і людство… спонукають нас продовжувати шукати світ через молитву, слова та справи і не здаватися легко перед значними викликами».

Ґаллахер відвідав звільнені населені пункти Київської області і нагадав, що папа Франциск обізнаний про події в Україні, йдеться зокрема про Маріуполь. Нагадаємо, дружини бійців "Азова" Катериною Прокопенко та Юлія Федосюк нещодавно зустрілися з понтифіком і попросили його застосувати свій вплив задля порятунку їхніх чоловіків.

Зі свого боку, очільник українського МЗС висловив сподівання мільйонів українців на те, що він приїде в Україну з апостольським візитом: «Він стане символом підтримки й духовної опіки у найскладніші часи не лише для католиків та греко-католиків України, але й для всього українського народу».

Крім іншого, сторони під час зустрічі обговорили залучення до відновлення пошкоджених через війну об'єктів культурної спадщини зокрема музеїв.