У Ватикані офіційно оприлюднили причину смерті Папи Римського Франциска

У понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. Нині Святий Престол повідомив офіційну причину смерті Папи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Від чого помер Папа Римський Франциск

Ватикан опублікував свідоцтво про смерть понтифіка. У ньому йдеться, що Папа впав у кому перед смертю рано-вранці 21 квітня.

Папа Римський Франциск помер від інсульту і незворотної серцевої недостатності,

– повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть, опублікованому в понеділок.

Сайт Vatican News додав, що Папа страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Смерть констатували за допомогою електрокардіоанатомічного запису.

Раніше ЗМІ припустили, що Папа міг померти від інсульту. Втім, джерела Sky News повідомили, що офіційна заява про смерть очільника католицької церкви буде ввечері 21 квітня.

Понтифік довгий час хворів

Папа Римський 14 лютого 2025 року був госпіталізований до поліклініки Агостіно Джемеллі. Спочатку його госпіталізували з бронхітом, але у лікарні стан понтифіка погіршився. Лікарі виявили у Папи Римського полімікробну інфекцію дихальних шляхів. Через це у Ватикані заявили про "складну клінічну ситуацію" зі здоров'ям понтифіка.

Слід зауважити, що понтифік мав проблеми з респіраторними захворюваннями з 20-річного віку. Причиною цього стало видалення частини легені, яка була уражена тяжкою респіраторною інфекцією.

Стан Папи Франциска стрімко погіршувався, він був на штучній вентиляції легень, однак на початку березня – йому стало краще. Після 38 днів лікування понтифіка виписали з лікарні. Вже 22 березня Папа Римський повернувся до своєї ватиканської резиденції – до Каса Санта-Марта, щоб продовжити лікування.

Вже 23 березня Папа Франциск вперше за довгий час вийшов до вірян та звернувся до них промовою. Попри складний стан здоров'я понтифік періодично виступав перед вірянами, у тому числі – й на Великдень. Ба більше, 20 квітня Папа Римський також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.