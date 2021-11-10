Важка ніч: Польща затримала усіх мігрантів, які прорвалися вночі через кордон

На кордоні Польщі зі сторони Білорусі продовжують перебувати тисячі мігрантів, які сподіваються прорватися через огорожу. Минула ніч, як розповіли у польському міноборони, була вкрай неспокійною.

Глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що в ніч проти 10 листопада декілька мігрантів таки прорвалися крізь кордон.

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Однак, як запевнив Блащак, усіх, хто незаконно перетнув білорусько-польський кордон, вдалося заарештувати.

Це була не мирна ніч, справді було багато спроб прорвати польський кордон. З того, що я чув, усіх тих, хто проривався, заарештовували,

– сказав очільник міноборони Польщі.

Мігранти змінили тактику

Блащак зауважив, що тепер дії тих, хто атакує польський кордон, виглядають дещо інакше.

"Якщо 2 дні тому у нас була одна велика група, зосереджена біля "Кузьниці" і була спроба перетнути кордон, то зараз ми маємо справу з меншими групами, хоча й численними. Вони атакують польський кордон одночасно в кількох місцях", – пояснив він.

За його словами, угруповання військових на кордоні з Білоруссю збільшено з 13 до 15 тисяч.

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З чого все почалося

8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. Ситуацією стурбовані у Єврокомісії та НАТО.

В Альянсі звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як засобу тиску на Євросоюз. Сам Лукашенко покладає провину на західні держави.

У чому звинувачують режим Лукашенка

Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, як вважають, ухвалив президент Білорусі.

Сам Лукашенко заявив, що транзит біженців здійснює якась "європейська мафіозна структура". І застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди і Варшава та Мінськ стягнули війська.