Важкі бої на 5 напрямках, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах: карта бойових дій 11 липня

Російські війська зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Водночас Сили оборони продовжують вести наступальні дії, закріплюються на досягнутих рубежах. Актуально про ситуацію на фронті повідомили у ранковому зведенні Генштабу станом на 11 липня. 24 Канал аналізує також звіт ISW та онлайн-мапу від Deep State.

Увага Понад 500 окупантів, вертоліт та багато артсистем: шалені втрати Росії станом на 11 липня

Як просувається контрнаступ

Українські оборонці наступають на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. На всіх українські захисники мають успіхи, це повідомляють у Міноборони та підтверджують в ISW.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за тиждень Силами оборони звільнено 192,6 квадратних кілометра захопленої окупантами території.

Детальніше про ситуацію на Сході

За власними підрахунками ISW , російські сили захопили лише 282 квадратні кілометри на всьому плацдармі бойових дій із 1 січня 2023 року. За 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за 6 місяців.напрямку, під вогнем артилерії росіян, наші захисники відбили атаки окупантів в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від артилерійських обстрілів росіян постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне.

Ситуація поблизу Бахмута на карті:

напрямку Сили оборони стримують наступ російських окупантів в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.напрямку, під ворожими вогнем артилерії, українські оборонці відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Побєда.напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Одрадного. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, постраждали: Вугледар, Сторожеве, Благодатне.напрямку протягом доби росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області.

Ситуація на Півдні

напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.