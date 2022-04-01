З важкими боями, але ЗСУ просувається до Херсона, – Херсонська облрада

1 квітня 2022 , 09:32
Читать новость на русском

На Херсонщині зараз тривають активні бойові дії. Однак наші оборонці звільняють населені пункти на півночі області.

Радісною новиною поділився депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Про це він сказав в ефірі 24 каналу. 

Увага Росіяни, які відійшли з Чорнобиля, забрали з собою полонених українських воїнів

Так, лише за останню добу, на 36-й день війни, на Херсонщині Збройні Сили України визволили 11 населених пунктів. Українські оборонці просуваються саме в Бериславському напрямку, уточнив депутат.

Це дає велику надію і позитив. З важкими боями, але ЗСУ все ж таки просувається до Херсона,
– сказав Хлань.

Він нагадав, що Херсонщина окупована майже з перших днів масштабного вторгнення в Україну. Разом з тим, у гуманітарному та інформаційному плані – ситуація трагічна, додав місцевий депутат.

Крім цього, є проблеми зі зв'язком, його контролюють окупанти. Навіть в цих умовах Херсонщина не здається.

"Але звільнення міст та сіл – той ковток свіжого повітря дає великі сподівання та надію", – додав він.

Автор: Аліна Оліховська