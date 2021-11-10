Важко поєднувати, – Корнієнко пояснив, чому пішов із посади очільника "слуг"
Джерело:24 канал
Перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження голови політсили "Слуга народу". На новій посаді є багато обов'язків, а це унеможливлює партійну роботу.
Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів сам перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. За словами політика, він не є людиною, яка накопичуватиме посади.
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"Насправді дуже важко поєднувати. Я, мабуть, недооцінив наскільки багато треба часу й зусиль, для того, щоб робити й парламентську реформу, і налагоджувати якісну роботу Верховної Ради", – пояснив Корнієнко.
Корнієнко: Змінилось бачення Верховної Ради
На думку віцеспікера, Верховна Рада є величезним апаратом із понад 1000 людьми, які працюють над структурою. Депутатська ж складова – це розроблення й проходження законопроєктів у комітетах.
У мене виник образ, певна метафора. Коли ти сидиш у залі як депутат, то бачиш усе з одного боку: спостерігаєш за обличчям того, хто виступає перед тобою на трибуні. Як тільки потрапляєш у керівництво, одразу бачиш усе інакше.
Корнієнко зауважив, що ним керує керівник апарату, а за це відповідальний голова Верховної Ради. Проте перший заступник має певний набір делегованих головою задач і обов'язків.
"Ми з Русланом Стефанчуком давно знайомі. Тісно працюємо в команді з 2018 року – з часів президентської кампанії Володимира Зеленського. Ми розподілили, хто і що робить", – пригадав він.
Корнієнко бажає удачі наступнику
Політик відзначив, що його партійна робота складалась із 2 великих завдань:
- "київське завдання" – у центральному столичному офісі є секретаріат, яким потрібно керувати у щоденному режимі;
- контакт з осередками – до них потрібно їздити по Україні та розв'язувати складні питання.
Це займає левову частку діяльності голови партії. Я за останні пів року був більше, аніж у 10 регіонах і майже кожні вихідні доводилось кудись їздити й розв'язувати багато питань,
– сказав Корнієнко.
Також віцеспікер парламенту помітив, що в команді "слуг" за 2021 рік вже сформувався певний принцип. Мовиться про те, коли людина, яка проявила себе на одній посаді, рухається "вгору".
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"Так було з Віктором Ляшком, Олександром Кубраковим, а зараз з Іриною Верещук й Олексієм Резніковим. У моєму випадку це теж так спрацювало. Спрацює, сподіваюсь, для моїх наступників і тих, хто працюватиме над партією в регіонах та Києві", – підсумував Корнієнко.
Відставка Корнієнка: головне
- Олександр Корнієнко був керівником передвиборчого штабу президентської політсили у 2019 році. Він очолював партію "Слуга народу" з листопада 2019 року.
- Політика обрали на посаду першого віцеспікера парламенту 19 жовтня. Відповідне призначення підтримали 256 нардепів, проти проголосували 4, натомість утримались – 80.
- Корнієнко заявив 8 листопада 2021 року про те, що вирішив скласти повноваження глави партії "Слуга народу". Він сказав, що планує зосередитися над реформою роботи Ради як перший віцеспікер.
- У медіа поширилась інформація, що Олена Шуляк може стати очільницею партії "Слуга народу". Вона є віцеголовою комітету з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.