Важко поєднувати, – Корнієнко пояснив, чому пішов із посади очільника "слуг"

Перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження голови політсили "Слуга народу". На новій посаді є багато обов'язків, а це унеможливлює партійну роботу.

Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів сам перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. За словами політика, він не є людиною, яка накопичуватиме посади.

До теми Корнієнко підтвердив, що на голову партії "Слуга народу" пропонуватимуть жінку

"Насправді дуже важко поєднувати. Я, мабуть, недооцінив наскільки багато треба часу й зусиль, для того, щоб робити й парламентську реформу, і налагоджувати якісну роботу Верховної Ради", – пояснив Корнієнко.

Корнієнко: Змінилось бачення Верховної Ради

На думку віцеспікера, Верховна Рада є величезним апаратом із понад 1000 людьми, які працюють над структурою. Депутатська ж складова – це розроблення й проходження законопроєктів у комітетах.

У мене виник образ, певна метафора. Коли ти сидиш у залі як депутат, то бачиш усе з одного боку: спостерігаєш за обличчям того, хто виступає перед тобою на трибуні. Як тільки потрапляєш у керівництво, одразу бачиш усе інакше. Олександр Корнієнко Віцеспікер Верховної Ради

Корнієнко зауважив, що ним керує керівник апарату, а за це відповідальний голова Верховної Ради. Проте перший заступник має певний набір делегованих головою задач і обов'язків.

"Ми з Русланом Стефанчуком давно знайомі. Тісно працюємо в команді з 2018 року – з часів президентської кампанії Володимира Зеленського. Ми розподілили, хто і що робить", – пригадав він.

Корнієнко бажає удачі наступнику

Політик відзначив, що його партійна робота складалась із 2 великих завдань:

"київське завдання" – у центральному столичному офісі є секретаріат, яким потрібно керувати у щоденному режимі;

контакт з осередками – до них потрібно їздити по Україні та розв'язувати складні питання.

Це займає левову частку діяльності голови партії. Я за останні пів року був більше, аніж у 10 регіонах і майже кожні вихідні доводилось кудись їздити й розв'язувати багато питань,

– сказав Корнієнко.

Також віцеспікер парламенту помітив, що в команді "слуг" за 2021 рік вже сформувався певний принцип. Мовиться про те, коли людина, яка проявила себе на одній посаді, рухається "вгору".

Варто прочитати Не те, чого чекають виборці, – Корнієнко про об'єднання Разумкова, Авакова і Яценюка

"Так було з Віктором Ляшком, Олександром Кубраковим, а зараз з Іриною Верещук й Олексієм Резніковим. У моєму випадку це теж так спрацювало. Спрацює, сподіваюсь, для моїх наступників і тих, хто працюватиме над партією в регіонах та Києві", – підсумував Корнієнко.

Відставка Корнієнка: головне