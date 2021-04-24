Це важливий крок, – Ткаченко відреагував на блокування медведчуківських ютуб-каналів

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Ютуб-канали ZIK, "112 Україна", NewsOne частково перестали працювати в Україні. Олександр Ткаченко подякував фахівцям платформи за те, що звернули увагу на звернення Мінкульту та на рішення РНБО.

Джерело:

телеграм Олександра Ткаченка

Міністр культури та інформаційної політики наголосив, що ці канали несли загрозу національній безпеці України. За словами Ткаченка, це не ЗМІ, а частина пропагандистської війни Росії.

Важливо Медведчуківські ютуб-канали тепер недоступні для перегляду в Україні: але є нюанси

Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора,
– заявив Ткаченко.

Блокування ютуб-сторінок медведчуківських каналів: основне

  • Youtube заблоковував для перегляду в Україні сторінки каналів "112 Україна", ZIK, NewsOne.
  • На вкладці в онлайн-трансляції позначено, що контент недоступний на території України через скаргу від уряду на протизаконний контент.
  • Пошук знаходить канали, але перейти на головну сторінку не виходить.
  • Перед тим Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати ці канали. Однак тоді відповіді не отримали. 

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