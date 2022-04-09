Вбиті, голодні та залякані: як російські окупанти знищували тварин на Київщині
Після того, як окупанти залишили Київську область, мережею розлетілися болючі фото катувань та вбивств громадян України. Згодом з'ясувалося, що російська армія жорстоко поводиться не лише з цивільними, жінками та дітьми, а й з тваринами.
Наразі відомо про звірства росіян щодо собак, коней та інших тварин у різних містах Київської області. Детальніше сайту 24 каналу розповіли волонтери та власники чотирилапих.
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Росіяни вбивали коней
Андрій розповів, що мав у Бучі 32 коня. Після того, як туди зайшли російські війська, чотирьох з них вбили, а половину – випустили.
Ми ніяк не могли забрати їх звідти. Кормили їх травою, всім, що росло. Це все – приватні коні, й люди розбирають їх. Зараз нарешті вдалося вивезти 14 голів одразу,
– сказав він.
З Ворзеля та Бучі врятували коней / Фото Аліни Туришин, 24 канал:
Олександра розповіла, що в Гостомелі конюхи були до останнього з тваринами. Але о "12:00 годині там почала трястися земля. Прийшли "веселі" російські війська та мирно попросили вийти людей. Вони покинули територію".
Що було далі – одному Богу відомо. Ми отримали інформацію, що туди ніби щось попало і коні наче розбіглися. Ми сліпо вірили в це, поки моя людина туди не пішла і не відправила мені сумні фото. Звісно, конюшня згоріла й даху немає,
– сказала жінка.
Коні жінки постраждали у Гостомелі / Фото Аліни Туришин, 24 канал
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Трагедія у Бородянці
Це вже не перший випадок жорстоких поводжень з тваринами. Так, зокрема, організація UAanimals повідомила, коли волонтери дістались до Бородянки, то побачили, що там сталась справжня трагедія – із 485 тварин вижило лише 150.Собаки Бородянського притулку, які вижили, перебували в жахливому стані й потребували негайної допомоги. Частину з них евакуювали та передали на лікування.
В Ірпені, де тривалий час велися запеклі бої, на вулицях також можна побачити вбитих собак. Ті, які вижили, нині залякані та голодні. Багатьох з них вдалося врятувати волонтерам.
Собаки в Ірпені / Фото Аліни Туришин, 24 канал
Зокрема, відомо і про факт, що на Київщині біля села Капітанівка місцеві жителі врятували оленя з жахливими опіками, які тваринка отримала внаслідок російського обстрілу.