У поліції кажуть, що, ймовірно, дівчину позбавив життя 15-річний юнак. Жертва була з ним знайома.

Раніше У Нікополі виявили мертвою 15-річну дівчину, яку шукали 5 днів

Хлопець задушив дівчину і втік

Ще 14 червня хлопець, за попередньою інформацією, задушив дівчину на пустирі. Після злочину він одразу утік.

Зверніть увагу! Затриманому повідомлено про підозру за статтею про умисне вбивство. Наразі з нападником проводять слідчі дії.

Що відомо про зникнення дівчини у Нікополі

До поліції мати дівчини звернулась 15 червня.

Жінка розповіла, що напередодні ввечері її донька пішла гуляти і не повернулась додому.

На розшук дитини кинули усі служби поліції. Долучили також військових, нацгвардійців та волонтерів.

Вони перевірили парки, пляжі, вокзали та закинуті будівлі.

До зниклої правоохоронців привів службовий собака.

Дивіться відео пошуків дівчини/ Відео Нацполіції: