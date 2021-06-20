У поліції кажуть, що, ймовірно, дівчину позбавив життя 15-річний юнак. Жертва була з ним знайома.
Раніше У Нікополі виявили мертвою 15-річну дівчину, яку шукали 5 днів
Хлопець задушив дівчину і втік
Ще 14 червня хлопець, за попередньою інформацією, задушив дівчину на пустирі. Після злочину він одразу утік.
Що відомо про зникнення дівчини у Нікополі
- До поліції мати дівчини звернулась 15 червня.
- Жінка розповіла, що напередодні ввечері її донька пішла гуляти і не повернулась додому.
- На розшук дитини кинули усі служби поліції. Долучили також військових, нацгвардійців та волонтерів.
- Вони перевірили парки, пляжі, вокзали та закинуті будівлі.
- До зниклої правоохоронців привів службовий собака.
Дивіться відео пошуків дівчини/ Відео Нацполіції: