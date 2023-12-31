Втік після початку війни: Угорщина відмовляється екстрадувати підозрюваного у вбивстві Окуєвої
Джерело:"Кавказ. Реалії"
Угорський суд відмовив Україні у видачі Ігоря Редькіна, обвинуваченого у злочині проти учасниці батальйону Джохара Дудаєва. Власне, йому інкримінують вбивство Аміни Окуєвої.
У п'ятницю, 29 грудня, поліція повідомила про відмову Угорщини екстрадувати росіянина Ігоря Редькіна, підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої у 2017 році. Національна поліція України розслідувала справу і звернулася за екстрадицією, але безуспішно.
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Відмова через війну
За словами начальника управління Нацполіції в Київській області, угорська сторона відхилила запит, мотивуючи це "військовим конфліктом в Україні". Редькін, який втік з країни на початку великої війни, був затриманий у 2020 році разом з іншими особами за підозрою у причетності до вбивства.
Угорський суд відмовив в екстрадиції (Редькіна – 24 Канал) через війну в Україні,
– заявив Андрій Нєбитов.
Осмаєв, який вижив після кількох замахів, продовжує очолювати батальйон імені Джохара Дудаєва, борючись проти російської агресії. Він звинувачує російських чиновників у організації нападу, що призвів до смерті його дружини Аміни Окуєвої.
Більше про це
- Аміну Окуєву вбили у жовтні 2017 року, коли її автомобіль обстріляли на околиці Києва. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений. Ігоря Редькіна, уродженця Каспійська в Росії, затримали у січні 2020 року за підозрою у причетності до вбивства.
- 14 січня Святошинський райсуд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. А уже 15 січня було затримано Андрія Кравченка, ще одного члена групи з семи осіб, яких правоохоронці вважають причетними до злочину. У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід для Редькіна на домашній арешт.
- За словами колишнього депутата українського парламенту Ігоря Мосійчука, Редькін зміг втекти з України у перші дні вторгнення російських військ у 2022 році. Наразі він переховується в Угорщині, яка відмовляється екстрадувати його назад до України.
Водночас у лютому 2021 року Київські прокурори направили до суду обвинувальний акт проти групи зловмисників. Організатора групи та її шести учасників підозрюють не лише у вбивстві Окуєвої, а й:
- директора компанії Caparol Україна Павла Заможного;
- начальника відділу столичного метрополітену Павла Миленького;
- бізнесмена Костянтина Хоруженка.