Згадали про операцію проти "Хезболли": Нетаньягу подарував Трампу золотий пейджер

Під час зустрічі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу подарував президенту США Дональду Трампу два пейджери, як символ успішної операції проти угрупування "Хезболла". Саме ці пристрої минулого року вбили ворожих бойовиків у Лівані.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Times Of Israel. Трамп наголосив, що та операція дійсно "була чудовою".

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Пейджери як символ знищення "Хезболли"

Нетаньягу, згадуючи про таємну операцію, яка знищила бойові сили терористів, подарував Дональду Трампу золотий і звичайний пейджери.

Президент США, своєю чергою, подарував прем'єру Ізраїлю їхню фотографію з візиту з присвятою "Бібі, великому лідеру".

Що відомо про підрив пейджерів і рацій у Лівані

18 вересня 2024 року взірвалися портативні радіоприймачі угруповання "Хезболла". А напередодні раптово вибухнули тисячі пейджерів, якими користувалися бійці. Десятки терористів тоді були вбиті, а сотні – поранені.

Пристрої були куплені в один час. ЗМІ тоді писали, що вибухівку в пейджери та рації могла закласти розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

Масові вибухи почалися тоді, коли Ізраїль посилив контрнаступ проти організації "Хезболла", яка 7 жовтня 2023 року почала завдавати ударів по Ізраїлю.

До слова, президент Ізраїлю Іцхак Герцог через кілька днів після події офіційно заперечив причетність країни до вибухів. Він наголосив, що Ізраїль діє лише для самозахисту та не бажає війни з Ліваном.