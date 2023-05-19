Шукають все нових винних: Патрушев звинуватив США у вбивстві Дугіної і Татарського

У Росії продовжують шукати винуватців у вбивстві українофобів і пропагандистів. Тепер секретар Радбезу окупантів звинувачує Вашингтон, який начебто координував "теракти".

Діям агентів зі США Микола Патрушев приписує також і підрив машини російського письменника Захара Прілєпіна, попри те, що відповідальність за нього взяв на себе рух "Атеш". Про звинувачення Патрушева повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Істерика Патрушева через вбивства українофобів

Секретар Ради безпеки Росії приписує діям США майже всі великі диверсії, що відбулися в Росії та на тимчасово окупованих територіях України з початку повномасштабного вторгнення. Так, Патрушев переконаний, що і підрив Кримського мосту координувався з Вашингтона.

На його думку, і підрив газопроводу "Північний потік" здійснили спецслужби Сполучених Штатів, проте жодних доказів пропагандист очікувано не наводить. Патрушев стверджує, що всі ці диверсії супроводжує "заздалегідь підготовлена у Вашингтоні та Лондоні інформаційна кампанія, покликана дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію, підірвати конституційні підвалини і суверенітет Росії".

Окрім того, Микола Патрушев також переконаний у існуванні українських "диверсійно-терористичних груп", які військові НАТО тренують, а потім і координують їхню діяльність.

Втім, для поплічника Путіна вже майже стало традицією давати недолугі заяви, що не мають нічого спільного з дійсністю. 18 травня, після російської ракетної атаки, він заявив, що знищення "боєприпасів зі збідненим ураном" в Україні спричинило радіоактивну хмару, що вже летить на Польщу. Традиційно Патрушев згадав і про біологічну та хімічну зброю, яку США начебто розробляють і використовують на території України.

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