Вбивство Фаріон: суд продовжив запобіжний захід для Зінченка

У п'ятницю, 3 січня, стало відомо, що В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у справі про вбивство Ірини Фаріон, залишили під вартою до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що Зінченка затримали у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року, і з того часу він перебуває під вартою.

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В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Його залишили під вартою без права на заставу ще на 60 діб – тобто до 4 березня 2025 року.

В Офісі генпрокурора нагадали, що Зінченку інкриміновано умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею громадянського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Обвинувальний акт вже було скеровано до суду.

До слова, раніше стало відомо, що приміщення Шевченківського районного суду, де має відбутися засідання щодо справи вбивства Ірини Фаріон, замінували. Людей з будівлі довелося евакуювати. Однак вже через кілька хвилин будівлю розмінували, а засідання розпочалося.