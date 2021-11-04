Вбивство Гатчінс: у Голівуді вимагають заборонити справжню зброю на зйомках

Голівудські кінооператори вимагають, аби на зйомках фільмів заборонили використання справжньої вогнепальної зброї. З ініціативою виступили 214 людей після випадкового вбивства операторки Галини Гатчінс.

Вимогу підписали Грег Фрейзер (фільм "Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера"), Менді Вокер ("Мулан"). Підписанти закликають керівництво профспілок, продюсерів за законодавців підтримати ініціативу.

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