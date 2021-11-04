Вбивство Гатчінс: у Голівуді вимагають заборонити справжню зброю на зйомках
Джерело:Variety
Голівудські кінооператори вимагають, аби на зйомках фільмів заборонили використання справжньої вогнепальної зброї. З ініціативою виступили 214 людей після випадкового вбивства операторки Галини Гатчінс.
Вимогу підписали Грег Фрейзер (фільм "Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера"), Менді Вокер ("Мулан"). Підписанти закликають керівництво профспілок, продюсерів за законодавців підтримати ініціативу.
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Деякі штати заборонять зброю на зйомках
Сенатор штату Каліфорнія Дейв Кортезе заявив, що планує заборонити використання справжньої вогнепальної зброї та бойових набоїв у кіновиробництві.
У штаті Нью-Мексико теж хочуть ввести подібну заборону. Про це розповіла губернаторка штату Мішель Луджан Грішем.
Що відомо про вбивство Галини Гатчінс
- На зйомках фільму "Іржа" 22 жовтня американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.
- Операторка була українкою. Її намагалися врятувати, але вона померла у лікарні.
- Пораненого режисера вже виписали з медичного закладу.
- З'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.
- Припускають, що помічнику револьвер могла дати недосвідчена зброярка.