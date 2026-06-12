Експоліцейського, якого обвинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, мобілізували

У резонансній справі про загибель 5-річного Кирила Тлявова на Київщині виникли нові обставини. Колишнього поліцейського Івана Приходька, який є одним з обвинувачених у справі, мобілізували до лав Збройних Сил України.

Про це "Суспільному" повідомив адвокат обвинуваченого Віктор Чевгуз. За його словами, нині чоловік проходить службу на Донеччині.

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Адвокати просять зупинити розгляд справи: що відомо?

Вирок у справі було винесено ще у 2023 році, однак зараз триває її розгляд у Київському апеляційному суді. Під час засідання 5 червня захист надав довідку про зарахування Приходька до військової частини.

Після цього адвокати звернулися до суду з проханням призупинити провадження.

Івана Приходька призвали до лав Збройних сил. Він знаходиться зараз в Донецькій області, воює. Згідно КПК, справа відносно обвинуваченого призупиняється і виділяється окреме провадження,

– заявив Віктор Чевгуз.

За словами адвоката, Приходька мобілізували 19 березня 2026 року. Він стверджує, що чоловік не встиг оформити відстрочку, хоча має трьох дітей.

"Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів. Підвезла документи, що в нього троє дітей, а він уже був відправлений туди. Сказали, що є певний порядок, подавайте рапорт, звільняйтесь. Він призваний, є наказ", – сказав Чевгуз.

Прокурори попросили відкласти засідання на місяць, щоб перевірити інформацію про мобілізацію обвинуваченого та з'ясувати, чи матиме він можливість брати участь у слуханнях дистанційно.

Представниця родини Кирила Тлявова Ельвіра Лазаренко вважає, що мобілізація може бути спробою уникнути кримінальної відповідальності.

Ми розуміємо, чому він це робить. Ніхто не знає скільки триватиме війна. Я думаю, що таким чином він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок в частині більш тяжкої статті – хуліганства. Тому що в частину вбивства з необережності строки давності минули 2 роки тому,

– наголосила адвокатка.

За її словами, представники родини планують звернутися до Міністерства оборони та військової частини із проханням скасувати наказ про мобілізацію.

Журналісти також звернули увагу на акаунт у TikTok, який може належати Івану Приходьку. З травня 2026 року там публікуються фотографії у військовій формі, поруч із побратимами та безпілотниками.

Колишній поліціянт, якого обвинувачують у вбивстві 5-річного Кирила / Фото Іван Приходько

За даними видання, обвинувачений може проходити службу в одному з окремих батальйонів безпілотних систем. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Чи законно мобілізувати обвинувачених?

Українське законодавство містить певні обмеження щодо мобілізації засуджених осіб. Зокрема, не можуть бути мобілізовані громадяни, засуджені за державну зраду, колабораціонізм, шпигунство та низку особливо тяжких злочинів.

Водночас щодо підозрюваних та обвинувачених існує правова колізія. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо не забороняє їхній призов, однак окремі норми кримінального законодавства можуть обмежувати таку можливість залежно від обраного запобіжного заходу.

Тепер прокуратура планує отримати офіційне підтвердження проходження служби Приходьком. Після цього Київський апеляційний суд вирішуватиме, чи продовжувати слухання, чи виділити матеріали щодо нього в окреме провадження та зупинити розгляд.

Адвокати інших обвинувачених мають різні позиції. Частина захисників вважає, що слухання щодо інших фігурантів можна продовжити, тоді як інші наполягають на повному призупиненні всієї справи до моменту участі Приходька в процесі.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила?

Трагедія сталася 31 травня 2019 року у Переяславі на Київщині. Того дня компанія з 4 людей, серед яких були 2 працівників поліції, відпочивала на території приватного домоволодіння та вживала алкоголь.

Під час застілля чоловіки вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих предметах. Один із пострілів виявився фатальним – куля поранила 5-річного Кирила Тлявова, який перебував на подвір’ї неподалік. Попри зусилля лікарів, 3 червня хлопчик помер у медичному закладі.

Після трагедії правоохоронці затримали двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця. Спочатку їм оголосили підозри, а після смерті дитини кваліфікацію справи змінили. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Водночас підозрювані провину не визнавали та відмовилися давати показання слідству.

Згодом коло фігурантів розширилося. У липні 2019 року підозри отримали ще двоє осіб, серед яких був неповнолітній. Уже восени того ж року в Державному бюро розслідувань повідомили про встановлення обставин загибелі Кирила Тлявова.

Наприкінці грудня 2020 року обвинувальний акт передали до суду. Розгляд справи відбувався за статтями про хуліганство із застосуванням зброї та вбивство через необережність.

Суд першої інстанції оголосив вирок 25 травня 2023 року – за кілька днів до четвертої річниці смерті хлопчика. Івана Приходька визнали винним та засудили до чотирьох років позбавлення волі. Володимир Петровець отримав дворічний іспитовий строк за незаконне зберігання боєприпасів. Ще двох обвинувачених – Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент подій був неповнолітнім, суд виправдав.