Правозахисники звернулись в МКС щодо вбивства полонених в Оленівці: які можуть бути наслідки

Громадські організації звернулись до Міжнародного кримінального суду із закликом розслідувати масове вбивство та катування українських військовополонених в Оленівці. Саме цей суд є найвпливовішим інститутом, куди можна було звернутись щодо цього теракту.

Заклик може не призвести до розголосу цієї справи за кордоном, але залишається важливим у просуванні цієї справи. Про деталі 24 Каналу розповіла співзасновниця ГО "Спільнота родин Оленівки" Олександра Мазур, зауваживши, що вже вдалось зібрати достатньо інформації, яка стане доказовою базою на суді, адже вже відомо про 10 винних у масовому вбивстві українських військовополонених.

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Правозахисники звернулись в МКС щодо вбивства полонених в Оленівці

Співзасновниця ГО пояснила, що правозахисники могли звернутись із цим закликом до багатьох інституцій, у чиїй компетенції ця справа. Водночас МКС поки є найвпливовішою організацією.

Однак малоймовірно, що такий заклик спровокує значний резонанс щодо теракту за кордоном, адже МКС має вже багато справ щодо дій країни-агресорки.

Звернення туди був обов'язковим кроком, але ми не чекаємо, що це призведе до якогось масштабного розголосу,

– зауважила Мазур.

Про теракт в Оленівці, на жаль, зараз є лише свідчення очевидців та ті дані, які вдалось встановити дистанційно, адже росіяни нікого не допустили до місця злочину.

Попри це правозахисникам, документаторам та осінтерам вдалось зібрати достатньо інформації, щоб вона вважалась доказовою базою для суду. Мовиться не лише про слова очевидців, а про людей, які були причетні до теракту, деталі вибуху та пошкодження.

Організатори звернення також закликали запросити у палати досудового провадження видачу ордерів на арешт винних осіб у скоєнні воєнних злочинів. За словами співзасновниці ГО, мовиться про 10 осіб.

Зауважте! У Донецьку в автомобілі 9 грудня підірвався ексначальник Оленівської колонії. Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко заявив про неминучу відповідальність для російських катів і підкреслив важливість їх покарання для української держави.

"Найсерйознішим впливом на теракти та злочини Росії є економічний тиск, рівень звітів ООН є недостатнім, адже це просто інформація, а не реальні дії", – наголосила Мазур.

Правозахисники співпрацюють з нашою державою, яка весь час працює над поверненням українських військовополонених, але це все ще залишається дуже довгим та складним процесом.

Водночас цієї осені під час обміну полоненими вдалось повернути захисників "Азовсталі", які перебували в Оленівці на момент теракту. Зараз вони проходять лікування.

Багато хто з них не є публічними, не дають інтерв'ю та не ведуть соцмережі. Маю надію, що після реабілітації вони з'являться в інформаційному просторі, поки що вони відновлюються,

– додала співзасновниця ГО.