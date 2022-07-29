Пропагандисти кремля ще 5 червня анонсували удар по колонії в Оленівці
Джерело:Денис Казанський
Окупанти цинічно атакувала колонію в окупованій Оленівці, вбивши українських полонених. Терористичний акт росія планувала ще з початку літа.
Пропагандисти перекладають вину на Україну
Журналіст Денис Казанський опублікував скриншот публікації одного з популярних пропагандистських російських телеграм-каналів. У дописі, який датований 5 червня, йшлося про обстріл Оленівки, що відбувся 29 липня.
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Пропагандисти писали про те, що буцімто таємна служба розвідки MI6 розглядає три варіанти використання РСЗВ в Україні. У повідомленні йшлося, що табір військовополонених в Оленівці, де перебувають захисники з "Азовсталі", начебто друга ціль ЗСУ.
Уже тоді пропагандисти переконували, що нібито Британія хоче, щоб ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці, після чого росію б звинуватили в обстрілі.
Отже, вбивство полонених заплановано ще два місяці тому. Холоднокровно спланували і просто чекали моменту,
– констатував Денис Казанський.
росіяни вбили українських полонених
- Зранку 29 липня російські медіа повідомили про удар по колонії в окупованій Оленівці, що на Донеччині. У росії відразу звинуватили Україну, проте в Генштабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії. Там заявили, що росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які росіяни здійснили там.
- Вбивство українських полонених розслідує Офіс генпрокурора. Відомо, що загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Серед жертв атаки, окрім військових, і мирні люди.
- СБУ вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених. Один окупант заявив, що це росія вдарила по колонії.
- В українській розвідці повідомили, що однією з причин теракту в Оленівці було бажання приховати розкрадання коштів. За даними розвідки, операцією займалася ПВК "Вагнера" без погодження з російським міноборони.
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