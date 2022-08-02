Столтенберг обговорив із Зеленським Оленівку та закликав швидше передавати Україні озброєння

Теракт росії з українськими полоненими в Оленівці сколихнув весь світ. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав швидше передавати Україні необхідне озброєння.

Про це він особисто сказав Володимиру Зеленському під час телефонної розмови. Генсекретар НАТО висловив співчуття у зв’язку з убивством росією українських військовополонених в Оленівці.

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Столтенберг згодом написав у твіттері щодо пріоритетів військової підтримки.

Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги Україні та ще швидше,

– заявив він.

Водночас президент поінформував Столтенберга про ситуацію на полі бою та заявив про необхідність швидкого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО. Це потрібно для:

успішного відбиття російських атак,

переходу до подальшого контрнаступу.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету.

Єнс Столтенберг також привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі продовольством.

Зеленський запросив Генерального секретаря НАТО взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.

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