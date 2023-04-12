"Хай побачать ті, хто їздить в Москву": жорстка реакція в ефірі на страту військового

Російські окупанти цинічно вбили українського військовополоненого. Вони відрізали йому голову, а потім виклали відео в соцмережі. Особливо обурливо, що паралельно деякі політики намагаються знайти "мир" та "точки порозуміння" з російськими нелюдами.

Опублікована страта українського полоненого – ще один воєнний злочин російських відморозків. Кожне російське "створіння", яке брало участь у таких цинічних вбивствах, маємо бути максимально жорстко покаране.

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Хай побачать це ті, хто досі їздить до Москви

Як наголосила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина, паралельно деякі політики досі намагаються про щось розмовляти з диктатором Владіміром Путіним та іншими представниками його режиму.

Вони мають зрозуміти, що після величезної кількості воєнних злочинів ні про які мирні перемовини не може йтися. Найголовніше – повністю вибити російських загарбників з окупованих територій, щоб вони повернулися на свої болота.

Нехай це відео побачить Китай, який називає Росію "силами добра". Або інші політики, які їздять до Москви домовлятися за газ і намагаються схиляти до якихось "мирних перемовин". Ні, ми маємо зробити все можливе, щоб російські окупанти більше ніколи не ступили на нашу землю,

– підкреслила Норіцина.

Зараз важливо не робити ніяких припущень щодо особи українського військового. Варто, щоб слідство завершило своє розслідування, аби уникнути спекуляцій.

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Страта українського полоненого: коротко

Ввечері 11 квітня російські окупанти оприлюднили відео вбивства українського полоненого. На ньому видно, як нелюди ножем відрізали голову військовому.

СБУ вже почала досудове розслідування цього воєнного злочину. Голова спецслужби Василь Малюк підкреслив, що вони обов'язково знайдуть цих нелюдів. Окупанти не втечуть від покарання.

У березні 2023 року в мережі опублікували відео з іншим українським полоненим. Російські окупанти розстріляли Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні!".