"Хай побачать ті, хто їздить в Москву": жорстка реакція в ефірі на страту військового
Російські окупанти цинічно вбили українського військовополоненого. Вони відрізали йому голову, а потім виклали відео в соцмережі. Особливо обурливо, що паралельно деякі політики намагаються знайти "мир" та "точки порозуміння" з російськими нелюдами.
Опублікована страта українського полоненого – ще один воєнний злочин російських відморозків. Кожне російське "створіння", яке брало участь у таких цинічних вбивствах, маємо бути максимально жорстко покаране.
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Хай побачать це ті, хто досі їздить до Москви
Як наголосила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина, паралельно деякі політики досі намагаються про щось розмовляти з диктатором Владіміром Путіним та іншими представниками його режиму.
Вони мають зрозуміти, що після величезної кількості воєнних злочинів ні про які мирні перемовини не може йтися. Найголовніше – повністю вибити російських загарбників з окупованих територій, щоб вони повернулися на свої болота.
Нехай це відео побачить Китай, який називає Росію "силами добра". Або інші політики, які їздять до Москви домовлятися за газ і намагаються схиляти до якихось "мирних перемовин". Ні, ми маємо зробити все можливе, щоб російські окупанти більше ніколи не ступили на нашу землю,
– підкреслила Норіцина.
Зараз важливо не робити ніяких припущень щодо особи українського військового. Варто, щоб слідство завершило своє розслідування, аби уникнути спекуляцій.
Жорстка реакція ведучої 24 Каналу на вбивство українського полоненого: дивіться відеоВажливо! Зараз усі українці відчувають лють та ненависть до російських окупантів. Її потрібно конвертувати у допомогу для Збройних Сил України. 24 Канал проводить терміновий збір для захисників з аеророзвідки 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Вони потребують квадрокоптерів для виявлення та знищення окупантів. Деталі збору – за посиланням. Конвертуйте свою лють у донати для захисників!
Страта українського полоненого: коротко
- Ввечері 11 квітня російські окупанти оприлюднили відео вбивства українського полоненого. На ньому видно, як нелюди ножем відрізали голову військовому.
- СБУ вже почала досудове розслідування цього воєнного злочину. Голова спецслужби Василь Малюк підкреслив, що вони обов'язково знайдуть цих нелюдів. Окупанти не втечуть від покарання.
- У березні 2023 року в мережі опублікували відео з іншим українським полоненим. Російські окупанти розстріляли Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні!".