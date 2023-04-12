Бояться розплати: реакція російських пропагандистів на жорстоку страту полоненого ЗСУ

Багато хто з проросійських авторів телеграм-каналів, "воєнкорів" не на жарт перелякались. Росіяни розуміють, що відплата ЗСУ не за горами, пише 24 Канал.

Важливо Яких доказів вам ще не вистачає: чому світ замовчує і не помічає злочини росіян в Україні

Налякані пропагандисти вважають, що це відео не можна було публікувати в жодному випадку, як і відео розстрілу українського героя Олександра Мацієвського. На ворожих пабліках з'являються такі коментарі.

Ми уже серйозно вимоталі бандер, а публікація питок і казнєй плєнних серйозно поднімаєт боєвой дух чубов і даєт їм інформаціонниє козирі протів нас,

– пише один з проросійських блогерів.

А також додає, що "Поздняков (саме блогер Владіслав Поздняков першим опублікував страшне відео на своєму телеграм-каналі – 24 Канал) – ворог, що працює на іноземну розвідку".

Позднякова засуджують за цей вчинок і вважають, що він зробив погану послугу самим росіянам, показавши їхні злочини. Адже пропагандисти розуміють, що за цей цинічно скоєний злочин на окупантів чекає жорстка відповідь ЗСУ.

Реакція російських пропагандистів на страту військовополоненого: дивіться відео

Вражений навіть Царьов Також на відео відреагувало багато інших російських негідників – зокрема зрадник України Олег Царьов. Він написав у своєму пабліку, що публікувати таке відео – це злочин. А тим, хто його викладає в мережу, він нібито не може знайти визначення. Росіяни традиційно чубляться між собою та шукають винних. Однак у звірських злочинах, які загарбники вчиняють на території України винен кожен повнолітній росіянин.

Більше про відео страти українського захисника російськими окупантами

Відео з'явилось в мережі 11 квітня. На ньому зафільмовано, як російські окупанти відрізають голову полоненому українському військовому. Це відео скоріш за все було записане ще минулого року, тому що в кадрі видно дерева з зеленим листям.

СБУ почало досудове розслідування цього злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення законів та звичаї ведення війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці не забудуть та не простять цей злочин. Він впевнений, що вбивці українського воїна понесуть законну відповідальність.

Омбудсман Дмитро Лубінець зауважив, що це жахливе відео адресовано для російської аудиторії. Мета його публікації – посилити у Росії антиукраїнські настрої.

Тим часом на відео відреагували пересічні росіяни. Загалом вони "радіють" з побаченого і "схвалюють страту хо*ла".

Це жахливе відео страти українського полоненого російськими окупантами з'явилось саме в той момент, коли ворог має переважно невдачі на фронтах. Жодних успіхів розпіарений російський наступ не приніс. І зараз окупанти перебувають у стані тривожного очікування українського контрнаступу.