Бояться розплати: реакція російських пропагандистів на жорстоку страту полоненого ЗСУ
Російські загарбники опублікували шокуюче відео, на якому нелюді жорстко вбивають українського полоненого. Реакція ворожих пропагандистів на це відео дуже різна.
Багато хто з проросійських авторів телеграм-каналів, "воєнкорів" не на жарт перелякались. Росіяни розуміють, що відплата ЗСУ не за горами, пише 24 Канал.
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"Зробив погану послугу"
Налякані пропагандисти вважають, що це відео не можна було публікувати в жодному випадку, як і відео розстрілу українського героя Олександра Мацієвського. На ворожих пабліках з'являються такі коментарі.
Ми уже серйозно вимоталі бандер, а публікація питок і казнєй плєнних серйозно поднімаєт боєвой дух чубов і даєт їм інформаціонниє козирі протів нас,
– пише один з проросійських блогерів.
А також додає, що "Поздняков (саме блогер Владіслав Поздняков першим опублікував страшне відео на своєму телеграм-каналі – 24 Канал) – ворог, що працює на іноземну розвідку".
Позднякова засуджують за цей вчинок і вважають, що він зробив погану послугу самим росіянам, показавши їхні злочини. Адже пропагандисти розуміють, що за цей цинічно скоєний злочин на окупантів чекає жорстка відповідь ЗСУ.
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Вражений навіть Царьов
Росіяни традиційно чубляться між собою та шукають винних. Однак у звірських злочинах, які загарбники вчиняють на території України винен кожен повнолітній росіянин.
Більше про відео страти українського захисника російськими окупантами
- Відео з'явилось в мережі 11 квітня. На ньому зафільмовано, як російські окупанти відрізають голову полоненому українському військовому. Це відео скоріш за все було записане ще минулого року, тому що в кадрі видно дерева з зеленим листям.
- СБУ почало досудове розслідування цього злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення законів та звичаї ведення війни.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці не забудуть та не простять цей злочин. Він впевнений, що вбивці українського воїна понесуть законну відповідальність.
- Омбудсман Дмитро Лубінець зауважив, що це жахливе відео адресовано для російської аудиторії. Мета його публікації – посилити у Росії антиукраїнські настрої.
- Тим часом на відео відреагували пересічні росіяни. Загалом вони "радіють" з побаченого і "схвалюють страту хо*ла".