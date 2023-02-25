Путін багатьом перейшов дорогу: чи здатна російська "еліта" вбити свого диктатора

Володимир Зеленський переконаний, що Владіміра Путіна рано чи пізно вб'є його власне оточення. Серед наближених до диктатора людей справді немає тих, кому б він не зіпсував життя.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. Президент України у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова зазначив, що точно настане момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині держави.

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Зеленський додав, що оточення Путіна "знайде для себе причину вбити вбивцю". Жирнов зазначив, що він поділяє думку президента України.

Ба більше, коли Путін ухвалив рішення напасти на Україну, він вчинив самогубство. Це було доленосне рішення для нього та його режиму,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Він додав, що російський диктатор та його режим вже є політично мертвими. У Росії залишається лише фізична оболонка Путіна, яка намагається ухвалювати якісь рішення.

Путіна можуть ліквідувати люди з його оточення

За словами Жирнова, очільник Кремля дуже сильно "наступив на ногу" багатьом людям.

"Путін перейшов дорогу всім тим грабіжниками, які понад 20 років накопичували вкрадені гроші. Вони планували зовсім інакше жити з тими грошима. Однак Путін зруйнував їхні плани, і у нього є дуже багато ворогів в Росії", – розповів ексспівробітник КДБ.

Жирнов зауважив, що багато хто у Росії хотів би смерті диктатора. Однак Путіна надійно оберігають федеральна служба охорони, а також служба охорони президента Росії.

Сергій Жирнов Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Людині зі сторони фізично ліквідувати Путіна не так просто. Як правило, такі диктатори заганяли себе у глухий кут і їх ліквідовували зсередини. І Путіна мають ліквідувати зсередини.

Він додав, що у Росії не мають нічого проти російського диктатора хіба що напівбожевільні на кшталт ідеолога Алєксандра Дугіна, які ненавидять Україну і все, що не є російським.

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Війна проти України – наслідок особистої образи Путіна

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії наголосив, що війна Росії проти України – це особиста проблема диктатора. Адже Україна двічі виганяла путінського ставленика Віктора Януковича і фактично давала політичного ляпаса очільнику Кремля.

Перший раз – у 2004 – 2005 роках, коли в Україні почалася Помаранчева революція, а Віктор Янукович врешті програв вибори Віктору Ющенку.

Вдруге – у 2013 – 2014 роках, коли в Україні почалася Революція Гідності, а Янукович ганебно втік з країни.

Жирнов зазначив, що Владімір Путін як завгодно довго міг би залишатися на "троні", якби він був раціональною людиною.

"Путін зберігав крихти здорового глузду навіть після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році, коли казав, що Росія не має до цього ніякого відношення", – зауважив ексспівробітник КДБ.

Фатальна помилка Путіна, яка призведе до розпаду Росії

Однак початок 2022 року став для російського диктатора фатальним. Йдеться навіть не стільки про його рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами Жирнова, очільник Кремля зробив найбільшу помилку 21 лютого 2022 року, коли визнав "незалежність" так званих "республік" на Донеччині та Луганщині.

Якщо Путін як голова Росії визнав шматочки території, якими керували бандити, незалежними державами, то він не міг би надалі не визнати незалежність Якутії або інших республік у складі самої Росії,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Він додав, що наслідки цього рішення для Путіна будуть ще страшнішими, аніж пряма війна проти України. Адже таке визнання псевдореспублік на Донбасі – прямий шлях до розпаду російської держави.

Проблеми Путіна: коротко