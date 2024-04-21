Викрали і ґвалтували: росіяни вбили американця, який воював на їхньому боці з 2014 року

У тимчасово окупованому Донецьку був вбитий громадянин Росії та США Рассел Бентлі з позивним "Техас". Він воював на боці так званої "ДНР" та поширював російську пропаганду. Ним персонально опікувалась та хвилювалася за нього російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіянам вбивство Бентлі зійшло з рук. Через це Симоньян залишилась без свого рупора пропаганди в США.

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Що відомо про його смерть

За словами Андрющенка, його викрала 8-ма танкова бригада так званого "ДНР", потім зґвалтували й вбили.

ЛГБТ в цій країні ж заборонене, це ж екстремізм, якого вони спершу до нього проявили, а потім, мабуть, за це і вбили,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Також він додав, що було б непогано, якби Карлсон Такер приїхав взяти чергове інтерв'ю в Донецьку про громадянина США, який приїхав на Путінську пропаганду та "не дуже красиво" загинув.

Зійшло з рук росіянам

Спершу, за словами Андрющенка, росіяни розповсюджували версії, що, буцімто, його вбили українські партизани, але потім все ж зізнались. До того ж Олександр Ходаковський, який відповідає за росгвардію так званого "ДНР", написав у своєму телеграм-каналі, що вони знайдуть та покарають вбивць, а потім видалив цей пост.

Всі ці російські пропагандисти закінчують однаково. Це добре, що вони справляються без нас. Раз їм це сходить з рук, треба їм краще працювати,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Чому Бентлі був важливий для Симоньян

Пропагандист-іноземець – це "перлина" пропагандистів Росії. Росіяни мають іноземців з російськими паспортами, але вони у своїх країнах або в розшуку, або є злочинцями. Якщо в Росії їхні блоги показати можна, то в їхніх країнах ні.

З Бентлі ж ситуація інша. Він сам з Техасу, що означає консервативну належність, тобто це республіканці. Тому це досить вдало використовувалось росіянами ще за президентства Дональда Трампа, адже Бентлі б розповідав зрозумілою мовою мешканцям Техасу, як основним виборцям Трампа, про "нацистів в Україні".

Тут є і зворотна сторона історії: якщо цю "перлину" можна так легко вбити й нікому нічого за це не буде, то що ж будуть думати ті, хто дивився Бентлі,

– прокоментував Андрющенко.

Також він додав, що для російської пропаганди це страшна та ганебна історія. Російським медійникам, особливо Симоньян, доведеться це пояснювати не лише росіянам, чи навіть дружині Бентлі, а й США.

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