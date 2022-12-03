На Запоріжжі окупанти вбили цілу сім'ю: в мережі показали фото російських покидьків

Російські покидьки розстріляли сім'ю цивільних під Бердянськом Запорізької області. Вони вбили чоловіка, дружину та двох маленьких хлопчиків.

Як зазначив кореспондент 24 каналу із Запоріжжя, окупанти вбили сім'ю Дармобід 18 листопада. Наразі обставини вбивства невідомі.

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Як повідомляють ЗМІ, сім'я проживала в Комиш-Зорі Пологівського району Запорізької області.

Окупанти вбили під Бердянськом цілю сім'ю. Є фотографія цих людей – сім'я на прізвище Дармобід. Батько, мати та двоє маленьких хлопчиків,

– зазначив кореспондент.

Фото покидьків, які вбили сім'ю

За його словами, вже відомі російські падлюки, які розстріляли сім'ю. Українські фахівці дізналися, що це зробили військові 57 полку 6 мотострілецької дивізії 58 армії російських окупантів.

Один з них – Касьян Іван Ігорьович із Підмосков'я. Наразі детальної інформації про нього немає.

Покидьок Іван Касьян, який вбив українську сім'ю / Скриншот 24 каналу

Ще один нелюд – Андрєй Толстіков з Тульської області, село Жуково. Раніше він був судимим за умисне вбивство.

Ще один нелюд Андрєй Толстіков / Скриншот 24 каналу

Як наголосив кореспондент, тепер особи вбивць стали відомими. Це однозначно допоможе зробити так, щоб вони своєчасно отримали покарання за свої злочини.

Випадок резонансний. Весь світ дізнався, що під Запоріжжям на окупованій території вбили сім'ю,

– підкреслив кореспондент із Запоріжжя.

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