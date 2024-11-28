Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених у Покровському районі
На Донеччині ворог убив чотирьох захоплених у полон українських військових. СБУ розслідує цей злочин.
Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом грубого порушення законів війни, що призвело до умисного вбивства українських військових (частина 2 статті 438 КК України). Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.
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Що відомо про розстріл українських військових
За попередньою інформацією, 22 листопада 2024 року російські військові здійснили атаку на позиції ЗСУ поблизу села Петрівка в Покровському районі. У ході бойових дій четверо українських захисників потрапили в полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, вбивши полонених на місці.
Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і класифікуються як серйозний міжнародний злочин.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити всі деталі події та ідентифікувати винних. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.
Розстріляні українські полонені
- 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил Росії здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.
- У Покровському районі російські військові розстріляли 5 полонених українських військовослужбовців, прокуратура розпочала розслідування.
- Російські окупанти штурмували позиції ЗСУ поблизу Вугледара, взявши в полон п'ятьох беззбройних українських захисників, яких потім розстріляли.