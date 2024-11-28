Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених у Покровському районі

На Донеччині ворог убив чотирьох захоплених у полон українських військових. СБУ розслідує цей злочин.

Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом грубого порушення законів війни, що призвело до умисного вбивства українських військових (частина 2 статті 438 КК України). Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про розстріл українських військових

За попередньою інформацією, 22 листопада 2024 року російські військові здійснили атаку на позиції ЗСУ поблизу села Петрівка в Покровському районі. У ході бойових дій четверо українських захисників потрапили в полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, вбивши полонених на місці.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і класифікуються як серйозний міжнародний злочин.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити всі деталі події та ідентифікувати винних. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Розстріляні українські полонені