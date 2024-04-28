У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

У німецькому Мурнау вбили ножем двох українців. Правоохоронці затримали підозрюваного – ним виявився громадянин Росії.

Чоловіка затримали того ж вечора, коли він перебував в себе вдома. Водночас мотиви зловмисника невідомі, справу розслідує поліція.

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Деталі вбивства

У суботу 27 квітня на території торгового центру в німецькому Мурнау виявили двох чоловіків з ножовими пораненнями. За даними правоохоронців, 36-річний потерпілий загинув на місці від важких поранень. Іншого чоловіка 23 років встигли доправити у найближчу лікарню, проте негайні реанімаційні заходи не допомогли врятувати постраждалого – він помер того ж вечора.

Поліція оперативно прибула за викликом й одразу ж розпочала пошукові заходи. Невдовзі неподалік від місця злочину за домашньою адресою було затримано 57-річного підозрюваного. Виявилося, що він є громадянином Росії.

Кримінальна поліція розпочала розслідування подвійного вбивства. Наразі мотиви зловмисника невідомі. Підозрюваному 28 квітня обиратимуть запобіжний захід, прокуратура просить тримання під вартою.

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