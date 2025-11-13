Про це поінформувало Посольство України в Ірландії, зазначивши, що процес репатріації завершили 8 листопада, передає 24 Канал.

Як тіло Вадима Давиденка повертали до України?

Дипломати запевнили, що підтримують постійний контакт із родиною загиблого та ірландськими правоохоронними органами, аби забезпечити повне та об’єктивне розслідування обставин його смерті.

Як повідомляє Irish Independent, у ході слідства ірландська поліція з’ясувала, що головний підозрюваний у вбивстві українського підлітка може бути не неповнолітнім, як вважалося спершу, а повнолітнім чоловіком. Після перевірки документів, зокрема свідоцтва про народження, отриманого від родичів, виявилося, що на момент злочину підозрюваному вже виповнилося понад 18 років.

Представники поліції в суді заявили, що через це справу слід передати до суду для дорослих. Остаточне рішення щодо зміни юрисдикції ухвалять після подання додаткових документів.

Що відомо про вбивство Вадима Давиденка?