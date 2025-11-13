Про це поінформувало Посольство України в Ірландії, зазначивши, що процес репатріації завершили 8 листопада, передає 24 Канал.
Як тіло Вадима Давиденка повертали до України?
Дипломати запевнили, що підтримують постійний контакт із родиною загиблого та ірландськими правоохоронними органами, аби забезпечити повне та об’єктивне розслідування обставин його смерті.
Як повідомляє Irish Independent, у ході слідства ірландська поліція з’ясувала, що головний підозрюваний у вбивстві українського підлітка може бути не неповнолітнім, як вважалося спершу, а повнолітнім чоловіком. Після перевірки документів, зокрема свідоцтва про народження, отриманого від родичів, виявилося, що на момент злочину підозрюваному вже виповнилося понад 18 років.
Представники поліції в суді заявили, що через це справу слід передати до суду для дорослих. Остаточне рішення щодо зміни юрисдикції ухвалять після подання додаткових документів.
Що відомо про вбивство Вадима Давиденка?
Трагічний інцидент стався 15 жовтня у Дубліні в центрі екстреного розміщення біженців. 17-річний українець Вадим Давиденко отримав тяжкі ножові поранення голови, обличчя та верхньої частини тіла. Медики намагалися врятувати Вадима, але хлопець загинув.
Підозрюваного в нападі юнака із Сомалі затримали на місці, однак через поранення його одразу госпіталізували.
Вже 17 жовтня суд у Дубліні залишив підозрюваного під вартою та ухвалив переведення до Центру утримання неповнолітніх "Оберштаун".
Вбитий Вадим Давиденко прибув до Ірландії лише кілька днів до трагедії. Він жив у центрі Grattan Wood разом із трьома іншими неповнолітніми.
Друг сім'ї загиблого розповів, що Вадим захоплювався спортом та ІТ, мріяв стати спеціалістом із кібербезпеки та повернутися в Україну, щоб воювати у складі кібердивізіону. В Україні він мав дівчину.