Суд визнав місцевого жителя винуватим в умисному вбивстві військовослужбовця (частина 1 статті 115 КК України). Максимальне позбавлення волі, яке передбачає стаття, становить 15 років.

Дивіться також Чоловіка, який зґвалтував і вбив 9-річну дівчинку на Прикарпатті, взяли під варту

Подробиці справи

Злочин трапився у жовтні 2021 року. У ніч з 8 на 9 жовтня біля нічного магазину 42-річний мешканець Надвірної вбив 25-річного військовослужбовця Василя Попадича, вдаривши його ножем в серце.

Засуджений позбавив життя 25-річного учасника АТО. Тоді, в нічний час, між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту 40-річний чоловік ножем вдарив військовослужбовцю у грудну клітку, поранивши серце. Через декілька годин потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги,

– повідомили в прокуратурі.

Зазначимо, що правоохоронці затримали чоловіка через кілька годин після того, як він завдав смертельних травм ветерану АТО. Лікарі намагалися врятувати постраждалого: спершу провели реанімацію, а потім операцію. Проте не вдалось.

Журналісти Суспільне повідомляють, що Василь Попадич служив у 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні що у складі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади. У військового залишилися брат, мама і бабуся.

Вбивця опинився за ґратами: яке покарання призначив суд

Вбивцю засудили до 10 років позбавлення волі за ґратами. При цьому максимальне позбавлення волі, яке передбачає стаття, становить 15 років. До слова, раніше чоловіка неодноразово судили за ряд злочинів.