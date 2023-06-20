Суд признал местного жителя виновным в умышленном убийстве военнослужащего (часть 1 статьи 115 УК Украины). Максимальное лишение свободы, предусматриваемое статьей, составляет 15 лет.

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Подробности дела

Преступление произошло в октябре 2021 года. В ночь с 8 на 9 октября у ночного магазина 42-летний житель Надворной убил 25-летнего военнослужащего Василия Попадича, ударив его ножом в сердце.

Осужденный лишил жизни 25-летнего участника АТО. Тогда, в ночное время, между мужчинами возник спор, переросший в драку. Во время конфликта 40-летний мужчина ножом ударил военнослужащего в грудную клетку, ранив сердце. Через несколько часов потерпевший от полученных травм скончался в больнице. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы,

– сообщили в прокуратуре.

Отметим, что правоохранители задержали мужчину через несколько часов после того, как он нанес смертельные травмы ветерану АТО. Врачи пытались спасти пострадавшего: сначала провели реанимацию, а затем операцию. Однако не удалось.

Журналисты Общественное сообщают, что Василий Попадич служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. У военного остались брат, мама и бабушка.

Убийца оказался за решеткой: какое наказание назначил суд

Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы за решеткой. При этом максимальное лишение свободы, предусматриваемое статьей, составляет 15 лет. Ранее мужчину неоднократно судили за ряд преступлений.