Вбивство військового ТЦК стало справжнім тріумфом Путіна

Росіяни тріумфують після подій на Полтавщині. Мовиться не про ракетний обстріл, цілями якого були елементи газової інфраструктури і житлові будинки у Полтавській області. Я маю на увазі вбивство військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих.

Російська пропаганда святкує перемогу

Росіяни тріумфують і тому, що це сталось, і тому, що вони зробили все, щоб це сталося, і тому, що багато українців готові радіти чи співчувати вбивці. Вбивці українського солдата. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Усе це – результат дуже ефективності російської пропаганди, яку залюбки "хавають" прості українці. Вони раділи зупинці грантової допомоги для України, а тепер радіють вбивству українського солдата. Занадто багато російських наративів під час війни з Росією. Це шлях до поразки. Треба визнати, що програємо в головах, щоб це змінити.

Чому це стало можливо? Російська пропаганда і корисні ідіоти з України нав'язали образ поганих працівників ТЦК, "ворогів простих українців". Просто тому, що ТЦК виконує закон, намагаючись врятувати мобілізацію, іспит на яку провалило українське суспільство. Яке не тільки толерує ухилення від мобілізації, але, схоже, сприймає його як геройство.

Росіяни змогли побудувати конструкт "свій – чужий" не по лінії російські окупаційні війська проти українського народу, а українська армія проти українського народу.

Було багато випадків, коли небайдужі громадяни "відбивали" своїх від чужих. Суспільство це толерувало. Держава це пробачала, хоча треба було відразу жорстко карати. Нагадуючи тим, хто забув, – що у країні війна.

Усі ці речі активно поширювала російська пропаганда, російські посіпаки й корисні українські ідіоти. Тим самим вони нормалізували такі дії, нормалізуючи порушення закону і застосування сили до українських військових. То ж питання, коли буде застосована зброя, було лише питанням часу. Все до цього йшло.

Покарати винних – не достатньо

Не треба ще більше допомагати російській пропаганді й розповідати, що це "результат роботи ТЦК". Це не так. ТЦК працює по всій країні, вже мобілізований майже мільйон людей. Звісно, що в таких умовах є і помилки, і людський фактор. Ці помилки стократно роздувають росіяни. Звісно, в ТЦК є корупція. Якщо вся країна просякнута корупцією, було б дивно, якби частина державного апарату її не мала.

Але в загальному ТЦК просто робить свою роботу і більшість відео, які захоплено поширюють росіяни й корисні ідіоти, пов'язані з тим, що саме потенційні мобілізовані, люди, які порушували закон, починають "бикувати" і провокувати.

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Реакція великої частини суспільства провокує нові трагедії. Тим більше тепер військові з ТЦК будуть знати, що межі немає і їхньому життю є загроза. Наче вони не в тилу, серед своїх, а на фронті й перед ними росіяни. Свої, виявляється, можуть стріляти в спину не тільки словами, а й кулями.

Так, треба знайти й швидко покарати всіх винних за трагедію на Полтавщині. Але цього недостатньо. Суспільство і держава мають перестати толерувати висміювання української армії на прикладі ТЦК, держава і суспільство мають зачистити інформаційний простір від ворожої пропаганди, спрямованої проти українського солдата. Триває війна. Занадто довго берегли почуття саме цивільних. Бо їх більше? Бо вони потім голосують?

Як Путін використав українців

І так, природньо боятись мобілізації. Людина така істота. Тому легко зрозуміти, коли люди порушують закон, ховаються, уникають зустрічі з ТЦК. Але при цьому варто розуміти, що такі люди порушують закон. Якщо вони попадаються, то швидка мобілізація є платою за ці порушення. Методи, застосовані ТЦК, – не від доброго життя, а скоріш від слабкої інституційної спроможності держави. Нашої спільної держави.

Підтримувати російську пропаганду, спрямовану на зрив мобілізації, неприродньо. Всім – від простих громадян до народних депутаток. Бо саме ви тоді натиснули на курок і вбили українського воїна. Саме ви даєте надію Владіміру Путіну, що Україна може впасти до його ніг.

Просто тому, що на фронті в один день виявиться занадто мало солдат. Тому Путін йде вперед, тому не зупиняється і тому вбиває. Він буде йти не доти, поки сподівається захопити додаткові кілометри, бо ті кілометри нічого для нього не значать. Він буде йти доти, поки бачитиме, що просувається в мізках українського суспільства.

Сьогодні Путін тріумфує. Адже вбивати українських солдатів вже почали самі українці. Він їх надихнув, використав їхні страхи й глупоту.